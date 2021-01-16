الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الحكومة اتخذت قرار تصفية مجمع الحديد والصلب بعد دراسات مستفيضة حول وضع الشركة، وحساب الخسائر والأرباح والعائد على الدولة والمواطن.













وأضاف الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق رجل شجاع بما يكفي لتحمل تبعات قرار تصفية مجمع الحديد والصلب.













وتابع الباز، أن من يزعم أو يقول إن الحكومة المصرية تخرب ولا تعمر ولا تبني، فلا يمكن لأحد تصديقه، لأنها تتخذ القرار المناسب لما فيه الصالح، خاصة وأنه تزامنا مع قرار تصفية المجمع، يصدر قرارا بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب.



