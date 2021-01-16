محمد ممدوح: مبسوط إني مع أساتذة كبار في «أهل الكهف»

عبّر الفنان محمد ممدوح عن سعادته بالتواجد ضمن صناع وأبطال فيلم أهل الكهف الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو معالجة سينمائية للمؤلف والشاعر الكبير أيمن بهجت قمر ومن إخراج عمرو عرفة ومن إنتاج وليد منصور.وقال ممدوح، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبسوط جدًا إني هشتغل مع النجم خالد النبوي وأساتذة كبار زي أيمن بهجت قمر وعمرو عرفة.. استنوني قريب في فيلم أهل الكهف".الفيلم بطولة خالد النبوي ومحمد فراج وريم مصطفي واحمد عيد وآخرون ومن المفترض أن يتم البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.