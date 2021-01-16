سحرة العالم يحتفلون بمئوية أشهر حيل خداعية: 5 أسرار فى السيرك

1- إخفاء تمثال الحرية

2- اختفاء شاحنة ضخمة

3- العائم

4- اليد من خلال الزجاج

5- المشي على الماء

وضع الساحر بي تي سلبيت، قبل مائة عام، امرأة في صندوق على مسرح فينزبري بارك في لندن وشطر الصندوق بالمنشار إلى نصفين، في فقرة سحرية أصبحت من الكلاسيكيات.مطلع الأسبوع المقبل، يجتمع سحرة من مختلف أنحاء العالم عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ للاحتفال بمئوية هذه الفقرة المميزة، فيما يكشف موقع Brightside عن 5 أسرار وراء أشهر الخدع السحرية منها:في 1983، قام ديفيد كوبرفيلد بإخفاء تمثال الحرية تمامًا ويمكن تفسير الحيلة بكل بساطة بأن التمثال كان مكسوًا بقطعة قماش ضخمة أو مغطى بشاشة كبيرة أمام الجمهور، تم إيقاف إضاءة النصب بالكامل باستثناء الأضواء خلق هذا التحضير البسيط وهم الفضاء الفارغ، وأذهلت مجموعة الأضواء الجمهور بعد الكشف عن النصب التذكاري، لم يتمكن الناس من رؤيته؛ لأن رؤيتهم كانت غير واضحة مؤقتًا بسبب الأضواء.كيف تجعل شاحنة ضخمة تختفي عندما تكون محاطة بالجمهور من جميع الجهات؟ سهل كل ما عليك القيام به هو وضع هيكل خاص فوق الشاحنة، وإنشاء جمهور مزيف مع أصدقائك، واطلب من شخص ما إخراج الشاحنة من المبنى عندما تزيل الستائر، لم تعد الشاحنة موجودة أنت الآن، تفهم سبب ظهور هذه الخدعة على التليفزيون فقط.الرجل الذي يطفو في منتصف الشارع ليس ساحرًا ولا يوغيًا، يتحقق الوهم من خلال وضع هيكل فولاذي تحت الملابس الفضفاضة لفنان الأداء بالطبع، لا يتم استخدام صلاحيات سرية هنا.يحتاج الساحر إلى شاشات مقطوعة خصيصًا لتحريك يده عبر المرآة أو الزجاج تغطي الشاشة الخلفية لوحتين من المرآة عندما يبدأ الأداء، يحول الهيكل بأكمله المرآة الحقيقية إلى الجانب الخلفي، ويحرك لوحتين مزيفتين من المرآة للأمام الآن هناك مساحة لتحريك اليد في نهاية العرض، يقوم المساعدون بتحويل المرآة الحقيقية إلى الجانب الأمامي مرة أخرى.عادة ما يتم تنفيذ الحيلة في أنهار موحلة أو غير واضحة أو مياه من صنع الإنسان، مثل حمامات السباحة الهدف الرئيسي هو جعل منصة زجاجية أو بلاستيكية شفافة غير مرئية بشكل أساسي للجمهور، الآن يمكنك المشي على الماء دون أن تكون ابنًا لله.