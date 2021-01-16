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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

السبت 16/يناير/2021 - 03:38 م
حملة ازالات بالقوصية
حملة ازالات بالقوصية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بصفة فورية، فضلا عن التنسيق مع مديرية الزراعة ومسئولي حماية الأراضي، لمنع أى تعديات فى مهدها حفاظًا على رقعة الأرض الزراعية ومنع تبويرها لتوفير الأمن الغذائي والتوسع فى زراعة محاصيل جديدة.

وكشف سعد أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية شنت حملة مكبرة بمشاركة مسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمركز، واستهدفت إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي زراعية وبعض مخالفات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة تنفيذًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالمضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام المواطنين.

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