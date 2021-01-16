ضبط 114 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم أسلحة و2 طن بانجو

أسفرت جهود رجال قطاع الأمن العام خلال اسبوع عن ضبط 114 عنصرا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن "الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الشرقية – المنيا – أسيوط – سوهاج - قنا"، بإجمالى مضبوطات 109 قطع سلاح نارى "52 بندقية آلية – 31 بندقية خرطوش – 3 مسدس – 23 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- مسدس صوت"، 3 سلاح أبيض.وكذا تم ضبط 2 طن بانجو، و7 أفدنة منزرعة من ذات المخدر، كمية من مخدرى الحشيش والهيروين، كمية من مخدر الأفيون، كمية من مخدر الشابو، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى قضايا "سرقة – استعراض قوة – سلاح وذخيرة – مخدرات - شروع فى قتل – قتل عمد".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.