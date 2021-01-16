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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة الكهرباء تضبط 70241 قضية سرقة تيار خلال أسبوع

السبت 16/يناير/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال أسبوع، في ضبط 70241 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50639379 جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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