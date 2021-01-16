هذه سياسة «حزب أردوغان» فى توزيع لقاح كورونا

أفادت وسائل اعلام تركية، بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعطى الأولوية في تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا لعدد من أعضاء الحزب، رغم عدم تجاوزوهم سن 65 عاما، إذ كان من المقرر أن تبدأ الحكومة في تلقيح المسنين أولا.وذكر موقع جمهورييت التركي، أن أحد المستفيدين باللقاح هو رئيس فرع الشباب السابق بالحزب في محافظة إسكي شهير، فاتح أوزتا، الذي لم يتجاوز عمره الخامسة والستين.وأعلن أوزتا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تلقى اللقاح، وذلك على الرغم من أنه ليس من كبار السن أو من عناصر الفرق الطبية الذين لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.