عمان تعزّي إندونيسيا في ضحايا زلزال «سولاويسي»

ﺑﻌﺚ ﺴﻠﻄﺎﻥ عمان، هيثم بن طارق، ﺑﺮقية ﺗﻌﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية.وﺃﻋﺮﺏ سلطان عمان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت- ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎﺯﻳﻪ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻣﻮﺍﺳﺎﺗﻪ للشعب الإندونيسي الصديق وأسر ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.