رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج: أردوغان يواصل هجومه على المركزي التركي بعد شهرين من إقالة رئيسه

السبت 16/يناير/2021 - 12:30 م
أردوغان
أردوغان
أ ش أ
طباعة
واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومه العنيف على البنك المركزي التركي وسياساته بشأن أسعار الفائدة، برغم من عدم مضى سوى شهرين فقط من قراره المفاجئ في نوفمبر الماضي، بإقالة محافظ البنك، مراد أويصال، وتعيين ناجي إقبال بدلا منه.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية- في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم- إن أردوغان لم يوقف انتقاداته المستمرة لأكبر الكيانات الاقتصادية في البلاد، والمفترض أن تتمتع بقدر كاف من الاستقلالية وسيادية القرار، حيث ذهب في التأكيد على وجهة نظره "غير التقليدية والغريبة" حول تسبب تكاليف الإقراض المرتفعة في رفع معدلات التضخم.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن تصريحات أردوغان الأخيرة تعد أول انتقاد مباشر لسياسات المركزي المركزي منذ تعيين ناجي إقبال، الذي كان يشغل منصب رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية، بدلا من مراد أويصال، بسبب عدم رضوخ الأخير لرغبة أردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأضافت: "وإن بدا أردوغان أكثر حذرًا عن مواقفه السابقة من خلال تركيز هجماته على البنوك من أجل (استغلال) الأعمال التجارية، لكنه يواصل في الوقت ذاته انتقاد مسئولي البنك المركزي، ولو بشكل مبطن".

وأضافت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الرئيس التركي أراد أن يؤكد أن استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى لإدارته خلال عام 2021، على الرغم من أن وصفته لتحقيق ذلك- والمتمثلة في خفض تكاليف الاقتراض- هي عكس ما تقترحه النظرية الاقتصادية السائدة.

ونقلت "بلومبرج" عن أردوغان قوله- خلال كلمته أمام مجموعة من رجال الأعمال الأتراك: "سأواصل معركتي سواء وافقني أم خالفني الرأي مسئولو البنك المركزي، فالشىء الوحيد الذي أؤمن به إيمانا راسخا أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تجعلنا ننجز شيئا".

تأتي انتقادات الرئيس التركي قبل انعقاد الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية بالمركزي التركي في 21 يناير الجاري، برئاسة ناجي إقبال، الذي سبق أن رفع تكاليف الاقتراض بنسبة تراكمية بلغت 657 نقطة أساس خلال الاجتماعين الماضيين، وهو القرار الذي لقى دعما من قبل جهات تنظيمية أخرى تراجعت عن السياسات التقييدية التي تم تبنيها في عهد وزير المالية التركي السابق بيرات البيرق على مدار العامين الماضيين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت الليرة التركية بنسبة 1.7% أمام الدولار بنهاية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 23 من نوفمبر الماضي.

يذكر أن صراعات أردوغان مع المركزي التركي، والتي دفعته لتغيير قيادة البنك مرتين على مدار العامين الماضيين، أثارت انتقادات موسعة من قبل الجهات التنظيمية في الداخل ومؤسسات دولية، التي رأت في ذلك انتهاكا لاستقلالية المركزي التركي، ومخاطرة بمصداقية الاقتصاد التركي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

كورونا عالميًا: 2 مليون و18 ألف وفاة و94 مليونًا و316 ألف إصابة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

مصدر أمنى يكشف حقيقة استشهاد مجند فى انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

سيناريو طريقة تفشي كورونا في العالم خلال 2021

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى