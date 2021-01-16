انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب أمس الجمعة، داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.البداية عندما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة السلام دون وقوع أى إصابات، وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.