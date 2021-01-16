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تقارير ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

السبت 16/يناير/2021 - 12:13 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
شيماء حسين
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منذ بداية العام الجديد حظى رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2021 عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك عقب تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسماح لـ 4  فئات فقط بإضافة أفراد جدد البطاقة التموينية ليتمكنوا من صرف مخصصاتهم من السلع الغذائية المدعمة من الدولة.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم  استخدامه وإتباع خطوات الإضافة الموجودة، وذلك حرصا من الوزارة على وصول دعم السلع الغذائية التي تكفله الدولة لمستحقيه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة تفوق الموجة الأولى بـ 70 % ويعمل على إضعاف الخلايا المناعية في الجسم مما يتسبب في الوفاة عقب القضاء على الأجهزة الحيوية في الجسم.

الفئات التي سمحت لها وزارة التموين بالإضافة للبطاقة

فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب إضافة المواليد الجدد لـ 4 فئات من الأكثر احتياجا والذين تأثروا كثير من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هم الأرامل والمطلقات وأصحاب معاش التكافل والكرامة والمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة ليتمكنوا من حياة كريمة في ظل الركود الاقتصادي الناتج عن الفيروس القاتل عقب إغلاق بعض الأنشطة التجارية جزئيا أو كليا مما أدى إلى تسريح بعض العمالة لمنع انتشار العدوى.

خطوات إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا 

يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم إلى المنظومة التموينية عبر رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2021 إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار خدمات التموين

الضغط على إضافة أفراد جدد

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية 

كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتها

إرفاق المستندات المثبتة لصحة البيانات المكتوبة 

الضغط على إرسال الطلب

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