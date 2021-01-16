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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

صديق للأمير البريطاني هاري: سعيد رغم انفصاله عن العائلة المالكة

السبت 16/يناير/2021 - 09:00 ص
هاري وميجان
هاري وميجان
وكالات
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قال توم برادبي المحاور الإعلامي المُقرب من الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، في مقابلة تبث اليوم السبت، إن الأمير هاري يشعر بالحزن الشديد بسبب انفصاله عن العائلة المالكة لكنه وزوجته سعيدان بحياتهما الجديدة في الولايات المتحدة.

وانتقل هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، إلى لوس أنجلوس مع ابنهما الرضيع آرتشي العام الماضي بعد تخليهما عن مهامهما الملكية الرسمية عقب خلافات مع أفراد العائلة الآخرين وتسليط وسائل الإعلام الضوء عليهما بشدة.

قال برادبي في حديث لقناة آي تي في التلفزيونية "أعتقد أنه حزين بسبب الوضع مع عائلته، ولكن هل هما غير سعيدين هناك؟ لا.. لا أعتقد أن هذا صحيح.. أعتقد أنهما سعيدان جدا في واقع الأمر، لكنني أظن أنهما يكافحان مع وضعهما في الحياة، أرى أن هذا حال الجميع".

وأعطت مقابلات أجراها برادبي مع الزوجين خلال جولتهما في أفريقيا عام 2019 صورة واضحة عن التوتر المتزايد داخل العائلة المالكة منذ زفافهما في 2018 وولادة ابنهما، مع وصف ميجان مدى صعوبة أن تكون أمًا جديدة والتعامل مع التدقيق المستمر.

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