منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بتلقي لقاح وباء فيروس كورونا المستجد، ويتساءل الجميع عن إذا كانت هناك أعراض شائعة تصيبهم بعد تلقي اللقاح، لذلك نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن أبرز المعلومات المرتبطة بلقاح فيروس كورونا المستجد، والأعراض الناتجة عنه.وقامت شركة فايزر وشركة بيو إن تيك، بالعديد من التجارب المرتبطة بلقاح وباء فيروس كورونا المستجد، على أكثر من 40 ألف متطوع من اوروبا، وتلقى كل المتطوعين جرعتين من اللقاح لاختبار فعاليته وتفاعله مع الجسم، وكانت الأعراض الجانبية كالتالي:- بعد يومين من تلقي اللقاح، عانى المتطوعون من الألم مكان الحقن استمر لمدة يومين فقط.- عانى بعض منهم من التعب والإرهاق الجسدي لفترة طويلة مع شعور بالخمول.- عانى كل المتطوعين من الصداع، بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة.- شعر ثلث المتطوعين بالألم في العضلات والمفاصل.حسب التجارب التي قامت بها الشركتان المنتجتان للقاح، فان فعالية اللقاح بدأت بالظهور بعد 10 أيام من تلقيه، وتشدد الشركتان على ضرورة تلقّي جرعتين من اللقاح لزيادة فعاليته في الحماية من الفيروس.وأوصت منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية أيضًا بعد تلقي اللقاح.