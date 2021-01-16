ميركل: وباء كورونا أخطر تحديات الآونة الأخيرة

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وباء فيروس كورونا "أخطر التحديات" التي واجهتها ألمانيا في الفترة الأخيرة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت ميركل، خلال مؤتمر لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي عبر تقنية الفيديو: "في الوقت الحالي نحارب ما هو أخطر التحديات بالتأكيد، وهو الوباء الذي يهدد صحتنا وحياتنا".وذكرت ميركل بين التحديات التي واجهتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي قضايا الهجرة والأزمة الاقتصادية ونمو البطالة وغيرها.وأشارت إلى أن العالم خلال فترة رئاستها للحكومة الألمانية تغير كثيرا، وأن التغيرات ستستمر بوتائر سريعة، داعية الدول الأوروبية للوحدة.يذكر أن ميركل تشارك في مؤتمر حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بصفتها المستشارة الألمانية للمرة الـ14 والأخيرة، إذ استقالت من قيادة الحزب ولن تترشح لها من جديد.وستبقى ميركل رئيسة للحكومة الألمانية حتى ظهور نتائج الانتخابات الجديدة المقرر إجراؤها في سبتمبر 2021.