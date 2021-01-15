المعارضة التركية تدعو أردوغان التخلي عن نشر الكراهية

استنكر حزب الديمقراطية والتقدم التركي ديفا، الهجوم الذي شنه عدة أشخاص مجهولي الهوية، اليوم الجمعة، على نائب حزب المستقبل المعارض، سلجوق أوزداغ، وممثل جريدة يني تشاغ، أورها أوغور أوغلو بالعاصمة أنقرة.ووفقًا لما ذكره موقع تي 24 التركي، وجه ممثلو حزب ديفا رسالة للنظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان عقب زيارتهم لأوزداغ في المستشفى قائلين، ندعو الرئيس وشركائه الصغار والكبار إلى التخلي عن هذه اللغة التي تستقطب وتهدد وتنشر الكراهية.وأشار ممثلو الحزب إلى أن ما يحدث محاولة لترهيب المعارضة، مؤكدين أن هذا الهجوم يقع في وقت اعتاد فيه المتحدثون باسم تحالف الجمهور على تصوير أحزاب المعارضين والصحفيين الذين لا يحبونهم والمثقفين، على أنهم إرهابيون وخونة.يُذكر أن مجهولين أتراكًا اعتدوا صباح اليوم الجمعة، على نائب رئيس حزب المستقبل التركي، سلجوق أوزداغ بالبنادق والعصي أمام منزله في العاصمة أنقرة.