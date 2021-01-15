قيمة عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تنهار مجددا

تراجعت قيمة العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، اليوم الجمعة، مرة أخرى بشكل كبير، بعد ارتفاع حاد أمس الخميس.وانخفض سعر البيتكوين اليوم الجمعة على منصة التداول بيتستامب بحوالي خمسة آلاف دولار لتصل قيمتها إلى 35 ألف دولار.كانت هذه العملة وهي الأقدم من حيث التداول والأكثر شهرة على شبكة الإنترنت وصلت أمس الخميس إلى مستوى قياسي حيث بلغت فى بعض الاوقات قيمتها 42 ألف دولار.وقبل عطلة نهاية الأسبوع أدت الحالة المعنوية والمزاجية السيئة في الاسواق المالية إلى أعباء ثقيلة، الأمر الذي أدى إلى التشكيك مرة أخرى في الوظيفة الآمنة المدعاة لعملة بيتكوين.ويعتقد المؤيدون لهذه العملة أنهم وجدوا فيها أداة لمكافحة خسائر الأسعار في أسواق الأسهم.وكانت بيتكوين شهدت خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية صعودا وهبوطا حادا في قيمتها.