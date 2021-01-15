صاحب فيديو الانتحار يتصالح مع المتنمرين به وابنته

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل 6 أشخاص متهمين بالتنمر على شخص وابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة التبين، للتصالح.وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وتهديده بالانتحار لتعرضه لبعض المضايقات والتعدي عليه بالضرب من جيرانه بالقاهرة.وكان تم تداول فيديو على أحد المواقع تضمن تضرر أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة من قيام عدد من جيرانه بالتعدي عليه بالضرب، وتعرضه للاضطهاد.وتبين أنه سباك وصاحب محل لبيع الأدوات الصحية.وبمناقشته قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين ٦ أشخاص "جيرانه بالمنطقة محل سكنه؛ لقيامهم بالتعدي عليه وذويه بالسب حال قيام أحدهم بمضايقة ابنته من ذوى الاحتياجات الخاصة" والتنمر عليها، والتعدي على زوجته بالسب، وحصولهم على إيصال أمانة سبق وأن حرره الشاكي لمالك المحل عمله، وتحرير دعوى قضائية ضده بذلك الإيصال، لمحاولة طرده من المحل.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من استهداف وضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.