روسيا تدعو مواطنيها لارتداء الكمامة

دعا وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بارتداء كمامات، بغض النظر عن مستوى الأجسام المضادة المتشكلة لديهم.وشدد الوزير، وفق لوكالة نوفوسيتي الروسية، على أن الذين تم تطعيمهم، يبقون قادرين على حمل ونقل الفيروس.وأضاف موراشكو: "يجب على المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، ارتداء الكمامات الواقية، بغض النظر عن عيار الأجسام المضادة، ويجب الاستمرار في ذلك، حتى تكوين المناعة الجماعية لدى السكان".وأكد الوزير أن "التطعيم يحمي من المسار الثقيل للمرض، وفي الغالبية العظمى من الحالات، من المرض بحد ذاته. ولكن رغم ذلك، يمكن للشخص الذي تلقى اللقاح نقل العدوى إلى الآخرين الذين لا يملكون الحماية. الكمامات في هذه الحالة تحمي أحباءك والآخرين من العدوى المحتملة".في وقت سابق، قال ألكسندر جينسبورج رئيس مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، إنه لا يوصي بارتداء الكمامات للمواطنين الذين تم تطعيمهم ضد عدوى فيروس كورونا إذا كان لديهم مستوى عال من الأجسام المضادة، مضيفا أن ذلك سيساعد في تحفيز المناعة والحفاظ عليها.