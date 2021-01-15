42 قتيلا في زلزال قوي في إندونيسيا

قضى 42 شخصا على الأقل اليوم الجمعة في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا وفق ما ذكرت السلطات، فيما تبحث فرق الإنقاذ بين أنقاض أبنية ومستشفى انهارت، أملا بالعثور على ناجين.وبلغت قوة الزلزال 6،2 درجات ووقع ليلا وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي الذين سبق لهم أن اختبروا العام 2018 زلزالا قويا أيضا.وقالت السلطات إنه تم العثور حتى الآن على 34 جثة في مبان منهارة في ماموجو، وقتل ثمانية اشخاص اخرين في بلدة ماجيني في المنطقة.وقال أريانتو، وهو مسؤول محلي في فرق الإنقاذ، "لا نعرف عدد المفقودين". واضاف "ما زال هناك اشخاص عالقين تحت الانقاض".