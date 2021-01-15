رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعضاء بـ«الكونجرس» يشترون سترات واقية من الرصاص تحسبًا للطوارئ

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:03 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
منار أحمد
طباعة
أعلن بيتر مايجر عضو الكونجرس الأمريكي الجمهوري، أن مخاوف زملائه من تعرضهم لمخاطر أمنية على خلفية التوتر الجاري ببلادهم دفعهم إلى اتخاذ احتياطات أمنية إضافية غير مسبوقة تحسبا للطوارئ، على خلفية التوترات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بيتر مايجر، وفقا لصحيفة "ديترويت فري برس"، أن التخوف من حدوث أعمال عنف، كالتي وقعت مؤخرا باقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن، يدفع أعضاء هذه المؤسسة التشريعية إلى اقتناء سترات واقية من الرصاص وتغيير سلوكهم اليومي حتى لا يكونوا فريسة سهلة للمتربصين المحتملين بهم.

وقال بيتر مايجر إن "العديد منا يقوم بتغيير روتينه اليومي والعمل على حيازة السترات الواقية، التي تعد نفقات قابلة للتعويض من طرف الكونجرس"، مضيفا أنه "من المحزن أننا وصلنا إلى هذا الحد، غير أن توقعنا هو أن شخصا ما قد يحاول قتلنا".

وأكد عضو الكونجرس الجمهوري، أنه شخصيا قد اقتنى سترة واقية من الرصاص، وهناك بين زملائه من يعمل على تأمين سلامته بواسطة فريق من المرافقين الذين يسهرون على حمايتهم، خصوصا أثناء الأسفار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قراصنة إنترنت يسرقون وثائق وكالة الأدوية الأوروبية ويتلاعبون بها

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر

صدر حديثًا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثًا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبًا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»