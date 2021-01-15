أعضاء بـ«الكونجرس» يشترون سترات واقية من الرصاص تحسبًا للطوارئ

أعلن بيتر مايجر عضو الكونجرس الأمريكي الجمهوري، أن مخاوف زملائه من تعرضهم لمخاطر أمنية على خلفية التوتر الجاري ببلادهم دفعهم إلى اتخاذ احتياطات أمنية إضافية غير مسبوقة تحسبا للطوارئ، على خلفية التوترات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد بيتر مايجر، وفقا لصحيفة "ديترويت فري برس"، أن التخوف من حدوث أعمال عنف، كالتي وقعت مؤخرا باقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن، يدفع أعضاء هذه المؤسسة التشريعية إلى اقتناء سترات واقية من الرصاص وتغيير سلوكهم اليومي حتى لا يكونوا فريسة سهلة للمتربصين المحتملين بهم.وقال بيتر مايجر إن "العديد منا يقوم بتغيير روتينه اليومي والعمل على حيازة السترات الواقية، التي تعد نفقات قابلة للتعويض من طرف الكونجرس"، مضيفا أنه "من المحزن أننا وصلنا إلى هذا الحد، غير أن توقعنا هو أن شخصا ما قد يحاول قتلنا".وأكد عضو الكونجرس الجمهوري، أنه شخصيا قد اقتنى سترة واقية من الرصاص، وهناك بين زملائه من يعمل على تأمين سلامته بواسطة فريق من المرافقين الذين يسهرون على حمايتهم، خصوصا أثناء الأسفار.