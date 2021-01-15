الليلة.. سمير صبري يكشف حقيقة زواجه من سماح أنور في «واحد من الناس»

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" الفنان سمير صبري بحلقة اليوم التي ستكون مليئة بالمفاجآت وكشف الحقائق على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة.ويكشف سمير صبري ولأول مرة عن علاقاته العاطفية، وعن قصة حبه الكبير للفنانة نيللي، ويعترف بحقيقة زواجه من الفنانة سماح أنور، كما يروي أسرارا جديدة عن علاقته بالزعيم عادل إمام.يذاع اللقاء على مدار حلقتين الجمعة والسبت في حوار الأسرار والذكريات مع عمرو الليثي في العاشرة مساء من "واحد من الناس" على شاشة الحياة.