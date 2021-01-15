بيومي فؤاد وشيرين ينتهيان من تصوير فيلم «الشنطة»

انتهت النجمة شيرين والنجم بيومي فؤاد من تصوير فيلم "الشنطة" والذي تم تصوير منه ما يقرب من أسبوعين في القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر وأسبوعين بمدينة دبي، ليبدأ مخرج العمل أحمد البدري في عمل مونتاج الفيلم الذي ينافس به في موسم الربيع المقبل.فيلم "الشنطة" يدور في إطار أكشن كوميدي؛ وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم؛ الطفلة بيزي؛ وظهور خاص للنجم محمد لطفي إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.