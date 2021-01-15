تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة المقررة على إيران، مشيرة إلى أن مصادر مطلعة تأكيدها أن الإدارة الأميركية تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران اليوم الجمعة ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية.وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترمب على اقتصاد إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا منها شركات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي. وشملت العقوبات منظمتين إيرانيتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن المنظمتين تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن عقوبات بلاده على إيران استهدفت منع المرشد الإيراني علي خامنئي من السيطرة على نصف الاقتصاد الإيراني. وقال بومبيو إن "خامنئي يستغل كيانات للسيطرة على الاقتصاد بدعوى مساعدة الشعب".وفي 5 يناير الحالي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 كيانًا وفردًا واحدًا فيما يتعلق بصناعات الصلب والتعدين الإيرانية.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان حينها أنه قد فرض عقوبات على مورِّد في الصين لأقطاب الجرافيت، وهو عنصر رئيسي في إنتاج الصلب، بالإضافة إلى 12 منتجًا إيرانيًا لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى، و3 وكلاء مبيعات في الخارج لشركة معادن إيرانية رئيسية وشركة التعدين الإيرانية القابضة.وجاء في البيان أن "قطاع المعادن الإيراني مصدر دخل مهم للنظام الإيراني حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشريرة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الإرهابيين الأجانب والميليشيات ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".