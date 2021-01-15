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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير السياحة يدعو المواطنين للاستفادة من مبادرة «شتى في مصر»

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:49 م
وزير السياحة
وزير السياحة
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار والسياحة، إنه حرص على أن تبدأ جولاته بمدينة أسوان، مساء أمس الخميس بهدف بث الاطمئنان بين أصحاب الحرف والبازارات السياحية، والاستماع إلى مشكلاتهم وإشعارهم أن الحكومة تقف بجوارهم، من خلال المبادرة التى أطلقها اليوم داخل معبد إيزيس "شتى في مصر".

وأضاف '' العناني'' في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه معبد أيزيس، أن هذه المبادرة ستسهم في زيادة الاقتصاد، وأنها خاصة بأصحاب الفئات التي وقع عليها تأثير بسبب أزمة كورونا منذ شهر مارس الماضى.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه استعرض خطة التطوير التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع محافظة أسوان وعدد من الجهات المعنية، والتى شملت تطوير الممشى السياحى بالسوق القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل.

ووجه العنانى دعوة للمواطنين من مختلف ربوع مصر للاستفادة من المبادرة والمميزات التى تتيحها شركات الطيران والفنادق العائمة والثابتة خلال هذه الفترة، مشيدًا بجهود المجلس الأعلى للآثار في إنهاء أعمال التطوير وترميم معبد إيزيس بمدينة أسوان، عقب افتتاح ذلك المعبد، بعد تطويره وترميمه على مدار عدة سنوات.

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