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مصر

الصحة: زيادة أسرّة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال بمستشفى الجلاء

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:55 م
الدكتور محمد فوزى
الدكتور محمد فوزى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن مستشفيات الهيئة شهدت طفرة فى البنية التحتية والإنشائية وتزويد وحدات الهيئة بأحدث الأجهزة الطبية وتكثيف التعاون والتكامل بين مستشفيات ومعاهد الهيئة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما تذخر به الهيئة من كوادر مميزة وإمكانيات بشرية هائلة تدعمها تجهيزات طبية على أعلى مستوى، لينعكس كل ذلك على مستوى الخدمة الطبية المتميزة داخل جميع وحدات الهيئة.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، إن ما تشهده وحدات الهيئة مؤخرا من تطوير لم يكن ليحدث إلا بالدعم الكامل من معالى وزير الصحة والسكان، وحرصها على توفير كل ما نطلبه حتى نكون على أعلى مستوى من الجاهزية لمواجهة جائحة كورونا، وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى المترددين على وحدات الهيئة.

وأضاف فوزى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا بمختلف وحدات الهيئة، حيث تمت إضافة منشآت جديدة مثلما حدث فى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومستشفى بنها التعليمي ومستشفى دمنهور التعليمي ومستشفى المطرية التعليمي ومعهد الرمد التذكارى، أو برفع كفاءة المنشآت الموجودة مثل ما تم بمعهد السكر ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومستشفى الساحل التعليمي ومعهد التغذية.

وعن أحدث أعمال التطوير الجارية بمستشفى الجلاء التعليمي، أفاد بأنه تم تطوير وحدة العمليات لتشمل ٦ غرف عمليات ووحدة رعاية النساء لتصبح ١١ سريرًا وإمداد وحدة الرعاية المركزة للأطفال بعدد ٦ أسرة وتطوير قسم الأطفال المبتسرين وتوريد عدد اثنين وعشرين حضانة، وتم افتتاح وحدة لجراحات أورام النساء ضمن حملة صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي، كما تم تفعيل جراحات المخ والأعصاب للأطفال وحديثي الولادة، وذلك بعد التوأمة بين قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي المطرية التعليمى بفريق يرأسه أ. د. نشأت مصطفى، وأ. د. وفاء أمين، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، هذا بالإضافة إلى عمل توأمة مع معهد الرمد التذكاري وقسم الحضانات لفحص الأطفال المبتسرين في الحضانة كل يوم أحد أسبوعيًا وتفعيل حفظ الأجنة قريبا بمركز مساعدة الإخصاب في المستشفي، وذلك في إطار تطوير الوحدة وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

ونتيجة لهذا التطوير بمستشفى جراحة الأطفال تم لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة إجراء عملية فتح انسداد لفتحتي الأنف لطفل حديث الولادة، في إطار التنسيق والخدمات المتبادلة بين وحدات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وتم إجراؤها بمستشفي الجلاء التعليمى بأيدي استشاريين جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي المطرية التعليمى بقيادة أ.د. سمير حليم.

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