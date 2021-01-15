«حكايات فردوس وسماحة» جديد الكاتب محمد عبدالحافظ

عن سلسلة رؤية للنشء التى تصدرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، صدر حديثًا كتاب بعنوان "حكايات فردوس وسماحة"، وهو سيناريو مصور للأطفال، من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، ورسوم الفنان عبدالرحمن بكر.وعبدالحافظ ناصف كاتب مسرحى وكاتب أطفال وقاص سيناريست ومترجم، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقًا.سبق وصدرت له قصص للأطفال بعناوين: «أحلام النهار، الثائر الصغير، ابدأ القراءة، حكايات لونها أبيض» وغيرها. كما صدرت له مؤخرًا عن دار المفكر العربي، مجموعة قصصية بعنوان "طائر الليل".أما في المسرح فصدرت له مسرحيات: «أرض الله، طلوع النهار أول الليل، وداعا قرطبة، نصف امرأة، والنهر، مينا.. أمير الحياة، حضرة صاحب البطاقة، والفلنكات»، كما فاز عدد من الجوائز فى المسرح مثل محمد تيمور وجوائز التأليف المسرحى من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة سوزان مبارك ورابطة العالم الإسلامى فى مسرح الطفل وذهبية مهرجان الإعلام العربى فى دراما الطفل، وقدمت عروضه المسرحية فى المسرح القومى والهناجر وقصور الثقافة.