حبس عاطل سرق 15 شاشة من فندق فى الأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض سرقة فندق بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، وتم ضبط المتهم، إحالته إلى النيابة التي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفي للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة "15 شاشة- 3 إبريق نحاس" من داخل إحدى الغرف.تم تشكيل فريق بحث جنائى، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في نقل المسروقات وتبين أنها ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وباستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بأنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، واتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.وعقب تكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وباشرت النيابة التحقيق.