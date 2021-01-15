البابا يلتقى الأنبا مرقوريوس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، حيث قدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد، وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عدة إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر عيد الميلاد المجيد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد المسيح.