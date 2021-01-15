موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:11 م
ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الماضية على محركات البحث العالمية عن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الامتحانات وذلك حتى يتسنى لهم الاستعداد لتلك المهمة التي تعد الأصعب في كافة المراحل التعليمية.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، وموعد إصدار جدول الامتحانات الذي يكون قبل الامتحان بمدة حتى يتمكن الطالب من الاستعداد جيدا للاختبارات والجديد هذا العام أن هناك عدة فرص للطالب للامتحان كما أوضحت الوزارة.
وتوفر "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
- تستمر الدراسة نحو 33 أسبوعا.
- ينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 فبراير 2021.
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو 2021.
- مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.
- مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 96 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.
- تستمر المراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي في أثناء عقد الامتحانات الشفهية والعملية، للصف الأول والثاني الثانوي.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجحت العام الماضي في تسيير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، وموعد إصدار جدول الامتحانات الذي يكون قبل الامتحان بمدة حتى يتمكن الطالب من الاستعداد جيدا للاختبارات والجديد هذا العام أن هناك عدة فرص للطالب للامتحان كما أوضحت الوزارة.
وتوفر "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021- يبدأ العام الدراسي في 17 أكتوبر 2020، وينتهي في 24 يونيو 2021.
- تستمر الدراسة نحو 33 أسبوعا.
- ينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 فبراير 2021.
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو 2021.
- مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.
- مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 96 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.
- تستمر المراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي في أثناء عقد الامتحانات الشفهية والعملية، للصف الأول والثاني الثانوي.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجحت العام الماضي في تسيير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 202أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، سيجري عقدها إلكترونيا وليست ورقيا كما كان في السنوات الماضية، حيث سيتم الامتحان بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك والذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ويشمل كافة طلاب الثانوية العامة بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
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وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي، على أن تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة، مشيرًا إلى أن بنوك الأسئلة ستضم نماذج الامتحانات وسيأتى منها جميع الأسئلة في جميع المواد، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي، على أن تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة، مشيرًا إلى أن بنوك الأسئلة ستضم نماذج الامتحانات وسيأتى منها جميع الأسئلة في جميع المواد، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.