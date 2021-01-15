موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

كيفية الحصول على كود الطالب



وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي، على أن تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة، مشيرًا إلى أن بنوك الأسئلة ستضم نماذج الامتحانات وسيأتى منها جميع الأسئلة في جميع المواد، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.