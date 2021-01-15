رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الليكود»: المواطنون العرب سئموا إهدار أصواتهم على القائمة المشتركة

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:04 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
طباعة
أعلن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، أنه لا ينوي التحالف مع القائمة العربية الموحدة أو أعضاء القائمة المشتركة بالانتخابات، معتبرا أن المواطنين العرب سئموا من "إهدار أصواتهم".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال "الليكود" في بيان "إن مواطني إسرائيل العرب، يؤيدون الليكود بزعامة نتنياهو، لأنهم سئموا من إهدار الأصوات على القائمة المشتركة التي تحتل مقاعد المعارضة ولا تحرك ساكنا من أجلهم".

وأضاف الحزب "أن المواطنين العرب ينضمون إلى حزب الليكود بهدف ضمان الاندماج والازدهار والأمن في بلداتهم"، معتبرا أن "الليكود سينتصر في الانتخابات وسيواصل تحقيق إنجازات هائلة والاعتناء بجميع مواطني الدولة".

في غضون ذلك، رجحت مصادر في "الليكود" أن يحصل الحزب على مقعدين أو 3 مقاعد إضافية في الكنيست، في ظل حشد المواطنين العرب، على خلفية التأييد لاتفاقيات التطبيع، بحسب ما ذكرت هئية البث الإسرائيلي.

من جهة أخرى، قال الوزير الليكودي تساحي هنيجبي، إن "حزبه يرفض التحالف مع القائمة العربية الموحدة والنائب منصور عباس، على الرغم من أنه أكثر اعتدالا، إلا أنه لا يزال جزءا من جبهة معادية لفكرة الدولة اليهودية وهويتها"، وفق تعبير الوزير الإسرائيلي.

موضوعات متعلقة

فرنسا تفرض حظر تجوال شاملًا لمكافحة كورونا

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

منتجو فيلم العملاق الأخير ينوون إخراج حلقة ثالثة منه

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-1-2021

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وليد عثمان: «جمر» رواية تفاصيل متاجرة الإخوان بالدين