وزارة التجارة الأمريكية تعدل لوائحها بتصدير منتجاتها للسودان

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن وزارة التجارة الأمريكية، عدلت لوائحها برفع القيود على تصدير المنتجات الأمريكية إلى السودان، لافتة إلى أن هذه القيود كانت مفروضة بموجب وجود السودان على قائمة الإرهاب.وأوضحت أن تلك المنتجات تشمل البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات، لافتة إلى أنه سيصبح ممكنا للشركات الأمريكية التعامل مع السودان دون موانع قانونية.