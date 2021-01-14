مد مواعيد العمل في بازارات أسوان حتى 12 صباحًا (فيديو)

أعلن خالد العناني، وزير السياحة والآثار موافقة الحكومة على مد مواعيد عمل البازارات السياحية والكافيتريات والمطاعم حتى الثانية عشرة صباحًا ويومي الخميس والجمعة حتى الواحدة بعد منتصف الليل نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، حيث يفضل الزائرون التجول خلال الفترة المسائية.كما كشف وزير السياحة، خلال جولته لتفقد أعمال تطوير السوق السياحي القديم، عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران، إضافة إلى أسعار الفنادق، لكى يساهم ذلك في جذب أعداد الزائرين للبازارات السياحية، كما يحقق رواجًا للمقاصد السياحية.وكان وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، ومختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقدوا مساء الخميس، ميدان المحطة والسوق السياحي القديم وحديقة بلازا النيل، ضمن مشروعات تطوير واجهة مدينة أسوان السياحية المقرر افتتاحها نهاية يناير الجاري.