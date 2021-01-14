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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: 1.57 مليون إصابة بكورونا والوفيات 136 ألفا

الخميس 14/يناير/2021 - 08:58 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المكسيك إلى 1.57 مليون إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 136 ألفا و917 بينما تعافى 1.18 مليون شخص من كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا بعد مرور نحو 45 أسبوعا على ظهور الحالة الأولى في المكسيك.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «إكسلسيور» اليوم، أنه سيتم السماح للمطاعم في مكسيكو سيتي بإعادة فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من يوم الإثنين طالما أنها تقدم الخدمات في مناطق مكشوفة.

وصرح نولو أبلانيدو، شريك في سلسلة مطاعم فيشرز مكسيكو، للصحيفة بأن المطاعم ستقدم الطعام فقط في الأماكن المكشوفة وعلى الأرصفة وفي الحدائق ومواقف السيارات.

ويجب أن تغلق المطاعم ابوابها بحلول الساعة 6 مساء.

ولا تزال تشهد مكسيكو سيتي تطبيق أعلى حالة تأهب باللون الأحمر للتصدي للفيروس فيما تواجه المدينة مشكلة وصول المستشفيات لطاقتها الاستيعابية القصوى وعددا متزايد من الإصابات.

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