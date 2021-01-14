مصرع 5 وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة فى الجزائر

لقي 5 مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر انفجار قنبلة عند مرور سيارتهم بمنطقة واد خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الخميس، أن الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري تقدم بالتعازي والمواساة لعائلات الضحايا وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.ودعا الفريق شنقريحة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في الطرق المشبوهة التي يعرفها سكان المنطقة.