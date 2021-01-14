نائب: «إحلال السيارات» أثبتت نجاح خطة التحول السريع للطاقة النظيفة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن إقبال المواطنين على التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ووصولها إلى 57 ألف طلب، والتقدم بـ22 ألف طلب فعليا، يؤكد نجاح خطة الحكومة في التحول السريع للطاقة النظيفة.وأضاف الجندي، في بيانه، أن مبادرة إحلال السيارات تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة لتعزيز سبل معيشة المواطن المصري، وتقديم خدمات أفضل له، ووضع مصر على خريطة الدول التنافسية في مجالات التصنيع، واللحاق بمصاف الدول في التقدم واستخدام الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة وطبقات الغلاف الجوي والتي تأثرت سلبا بعوادم السيارات مما قد يشكل خطورة على الدولة المصرية وشعبها.وأشاد بالتسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية سواء تمويلية وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، فضلا عن تقديم البنوك المصرية عروضا لتمويل التحويل بـ فائدة 3% على فترات سداد طويلة تصل إلى 10 سنوات، تستهدف جذب المواطنين واستجابتهم للمبادرة.وطالب عضو مجلس الشيوخ، شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي التعاون مع الحكومة لتنفيذ المبادرة وسرعة إنجاز خطوات بها وتدشينها في جميع المحافظات، كما طالب بضرورة الترويج الإعلامي المكثف لتلك المبادرة الإيجابية لتعم الاستفادة لجميع المواطنين.