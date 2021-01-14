صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الشعب الجمهوري»

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة مساء اليوم الخميس، على أن يعود المجلس للانعقاد في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد المقبل 17 يناير الجاري.ومن جهة أخرى، قال المستشار حنفي جبالي، إن حزب مصر الحديثة اختار النائب هشام إبراهيم عبدالمنعم وكذلك حزب الشعب الجمهوري اختار اللواء محمد صلاح أبوهميلة كرؤساء للهيئة البرلمانية لكلا الحزبين.