وكيلا مجلس النواب يتابعان انتخابات اللجان النوعية

تفقد المستشار أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين، وكيلا أول وثاني مجلس النواب على الترتيب، انتخابات اللجان النوعية والتي يتم إجراؤها الآن بمجلس النواب.وفي ذات السياق، فاز الدكتور على جمعة، والمعين بقرار جمهورى، برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، كما فاز أسامة محمد "حزب مستقبل وطن"، ومنصف نجيب سليمان بوكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم "حزب مستقبل وطن" بأمانة السر.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية والخبرة والتخصص، وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.