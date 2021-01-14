وكيلا مجلس النواب يتابعان انتخابات اللجان النوعية
الخميس 14/يناير/2021 - 04:00 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
تفقد المستشار أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين، وكيلا أول وثاني مجلس النواب على الترتيب، انتخابات اللجان النوعية والتي يتم إجراؤها الآن بمجلس النواب.
وفي ذات السياق، فاز الدكتور على جمعة، والمعين بقرار جمهورى، برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، كما فاز أسامة محمد "حزب مستقبل وطن"، ومنصف نجيب سليمان بوكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم "حزب مستقبل وطن" بأمانة السر.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية والخبرة والتخصص، وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
وفي ذات السياق، فاز الدكتور على جمعة، والمعين بقرار جمهورى، برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، كما فاز أسامة محمد "حزب مستقبل وطن"، ومنصف نجيب سليمان بوكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم "حزب مستقبل وطن" بأمانة السر.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية والخبرة والتخصص، وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.