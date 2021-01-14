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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيلا مجلس النواب يتابعان انتخابات اللجان النوعية

الخميس 14/يناير/2021 - 04:00 م
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تفقد المستشار أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين، وكيلا أول وثاني مجلس النواب على الترتيب، انتخابات اللجان النوعية والتي يتم إجراؤها الآن بمجلس النواب.

وفي ذات السياق، فاز الدكتور على جمعة، والمعين بقرار جمهورى، برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، كما فاز أسامة محمد "حزب مستقبل وطن"، ومنصف نجيب سليمان بوكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم "حزب مستقبل وطن" بأمانة السر.

كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.

وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية والخبرة والتخصص، وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.

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