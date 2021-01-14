أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط تضمنت ورشة لتعليم مبادئ الخط العربي.حيث قدمت إيمان حسن وهبة شرح وافي لخط النسخ وللخط الديواني وكيفية الإمساك بالقلم بالطريقة الصحيحة والأدوات المستخدمة وتقديم نماذج عملية لكيفية الكتابة بالخط الديواني مع التوضيح بالصور لكل خط، بجانب مسابقة ثقافية للأطفال اونلاين شملت أسئلة في مجالات متعددة لتحفيز الأطفال للاطلاع والقراءة المستمرة في فترة إجازة نصف العام الدراسي، قدمتها فاطمة عمر، كما نظمت ورشة فنون تشكيلية للأطفال قدمت الفنانة هند محمد سعد خلالها شرح أسس الفن التشكيلي، بالإضافة لعرض فيديو بريجكتور لأفلام الرسوم المتحركة.تحدث مدير القصر مع الأطفال في حوار مفتوح تفاعلي عن خطورة الإرهاب والتطرف والعنف وكيفية التعبير عن حب الوطن، وشرح لهم ما يتم من استهداف لأبطالنا في سيناء وتضحيات أبطالنا.واشاد الأطفال بجيشهم ووطنهم، أعقب ذلك عرض فيلم بطل من سيناء من إنتاج وزارة الدفاع المصرية الإدارة العامة للشئون المعنوية، والذي أوضح في بداية الفيلم أهمية أرض الفيروز وأهلها الطيبين وكيف تم إحتلال جزء من سيناء ولحظة الإحتلال ومولد بطل من أبناء سيناء اسمه صالح بن الشيخ حمدان رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب استطاع ان يرسم أرقام سيارات العدو، وكان قمة الذكاء ولديه قدرة على الحفظ وأصبح أصغر عميل للمخابرات العامة المصرية، ولم يشك فيه الموساد الإسرائيلي لصغر سنه، حيث كان يبلغ عشر سنوات، وبالفعل نجح الطفل صالح وكان يرسم سيارات العدو التي تمر أمامه وهو يرعي الأغنام وتسبب بمعلوماته في نسف أكبر مخزن سلاح وزخيرة للعدو في سيناء بيد القوات المصرية، وتسبب صالح بطل سيناء الذي لا يقرأ ولا يكتب في انتصار وطنه مصر.