نيللي كريم: مسلسلي الجديد مش «وضع طيران»

نفت الفنانة نيللي كريم، اختيارها "وضع طيران" اسما لمسلسلها الجديد للعرض خلال رمضان المقبل، بعد إلغاء فكرة مسلسل "دهب" الذي كان مقررا أن تقدمه مع الفنان ظافر العابدين.وقالت الفنانة عبر حسابها على "فيسبوك"، عن الجزء الثاني من بـ 100 وش، ‏"هيكون فيلم سينما مش مسلسل، وعندي مسلسل في رمضان لسه بنحضره والاسم اللي طرح في الصحافة "وضع طيران" غير صحيح".وعلى صعيد آخر قاربت نيللي كريم على الانتهاء من تصوير دورها، في فيلمها الجديد العميل صفر مع الفنان أكرم حسني.