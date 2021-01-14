المتهمان بسرقة سيارة طبيب بالزيتون: «دي رابع مرة نسرق عربيات»

استمعت نيابة الزيتون الجزئية، للمتهمين، بسرقة سيارة طبيب بدائرة القسم، وكشف المتهمون أنهم ارتكبوا 4 وقائع مشابهة ولم يتم القبض عليهم، ولكن وعقب سرقة هذه السيارة تم القبض عليهم.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بقيادة الرائد أحمد صبري، معاون المباحث بشارع جسر السويس، دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كلا من "إ.ج "، 16 سنة، عاطل ومقيم عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المرج، و"م. م. س"،"16 سنة"، عاطل ومقيم بذات العنوان، وبحوزتهما حقيبة يد سوداء اللون بداخلها ( سماعة طبية، جهاز قياس ضغط الدم، جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم)، مجهولي المصدر.بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بالشارع محل الضبط بأسلوب كسر زجاج الهواية، وأمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى " و. م"، 32 سنة، طبيب ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.