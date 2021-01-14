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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

الخميس 14/يناير/2021 - 01:00 م
أسيوط
أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق مدينة أسيوط للوقوف على سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية الطبية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد؛ للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

بدأ المحافظ جولته الميدانية بحي شرق بمفاجئة العاملين بمخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد، وتفقد أقسام المخزن واستمع إلى شرح للدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، والدكتور سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائي عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد، وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

كما كلف القائمين على مخزن الأدوية بإستخدام قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة الأرصدة والصادر والوارد للمخزن والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات، حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

كما شدد المحافظ على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن حفاظًا على صحتهم
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط

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