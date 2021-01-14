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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد التوافق بين الأحزاب.. ننشر أسماء رؤساء اللجان النوعية للبرلمان

الخميس 14/يناير/2021 - 12:37 م
البرلمان
البرلمان
أشرف لاشين
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حصلت "الدستور" على أسماء رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، والذي تم التوافق عليها بين الأحزاب السياسية.

وجاءت الأسماء المرشحة لتولى رئاسة اللجان النوعية كالتالي، لجنة الشئون العربية، يسري المغازي رئيسا، وتولى المستشار إبراهيم الهنيدي رئاسة اللجنة التشريعية، كما سيتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية النائب كريم درويش.

كما تم التوافق على أن يتولى رئاسة لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم، وتتولى لجنة الإعلام والثقافة، النائبة درية شرف الدين، كما يتولى لجنة حقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، ويتولى رئاسة لجنة النقل والمواصلات، النائب علاء عابد.

كما تم التوافق على أن يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير، ويتولى رئاسة لجنة المشروعات النائب محمد كمال مرعي، ويتولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقي، ويتولى رئاسة لجنة الاتصالات النائب أحمد بدوي، ويتولى رئاسة لجنة الإسكان والمرافق النائب عماد سعد حمودة.

كما تم الاتفاق على أن يتولى رئاسة لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني رئيسا، ويتولى الدكتور على جمعة رئاسة اللجنة الدينية، ويتولى رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوي النائب عاطف ناصر، ويتولى رئاسة لجنة السياحة والطيران النائبة نورا علي، ويتولى رئاسة لجنة الزراعة النائب هشام الحصري.

كما سيتولى رئاسة لجنة الطاقة، النائب حسام الدين صالح عوض، ويتولى رئاسة لجنة الشباب والرياضة، النائب محمود حسين، ويتولى رئاسة لجنة التضامن النائب عبدالهادي القصبي، ويتولى رئاسة لجنة التعليم النائب سامي هاشم، ويتولى رئاسة لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل، ويتولى لجنة الدفاع والأمن القومي النائب كمال عامر، ويتولى رئاسة لجنة الشئون الافريقية النائب شريف الجبلي، ويتولى رئاسة لجنة الصناعة النائب معتز محمود.

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