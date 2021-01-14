التنمية المحلية: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالإسكندرية وكفرالشيخ

كشف التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية بالمحافظات مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفرالشيخ.وأوضح التقرير، أن محافظة الإسكندرية، شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مستوى المحافظة لم ترتق إلى تجمعات مياه، وجارٍ الآن العمل على تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع بالمحافظة وجار المتابعة، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفرالشيخ، مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس، مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها، وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كل المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى، والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أى شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.وأشار إلى ضرورة تكاتف كل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها لسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، واتخاذ كل التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس القادمة، واتباع كل الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء وتوفير فرق التدخل السريع.وطالب الوزير المواطنين فى المحافظات التى تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخى الحيطة والحذر، وعدم النزول من منازلهم إلا في حالات الضرورة، حرصًا على سلامتهم.