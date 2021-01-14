ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات الورشة التدريبية الثالثة "الصحافة الإلكترونية" من الحزمة الأولى "المواقع الإلكترونية"، لعشرين متدربا من القائمين بالإعلام بمواقع الهيئة، عبر تقنية البث المباشر تطبيقا للإجراءات الاحترازية الموصى بها.و بدأت رئيس المركزية كلمتها الختامية بتهنئة المتدربين بوصولهم إلى المرحلة ما قبل النهائية من الحزم التدريبية المزمع تنفيذها على ثلاث مجموعات، مؤكدةً أهمية هذه الورشة في كونها طرح لأحوال الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد في ظل الثورة المعلوماتية.جدير بالذكر أن آخر محاضرات الورشة تناولت "الأساليب الحديثة في إنتاج المحتوى الإلكتروني"، وأوضح عبد الفتاح نبيل، الصحفي بموقع مصر اليوم، أن المحتوى الصحفي الإلكتروني يعد أحد أهم العناصر الأساسية.