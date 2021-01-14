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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

جدول مواعيد قطارات الزقازيق القاهرة.. وأسعار التذاكر

الخميس 14/يناير/2021 - 11:37 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين بمحافظة الشرقية، محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول مواعيد قطارات الزقازيق القاهرة قبل تحديد موعد السفر لقضاء أعمالهم ومتطلباتهم ومصالحهم، حيث تبلغ المساحة بين الزقازيق والقاهرة 90 كيلو متر.

لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد القطارات بين المحافظتين، وفقا لآخر تعديل لسكك حديد مصر وأسعار التذاكر.

جدول مواعيد قطارات الزقازيق القاهرة


وفقا لآخر تعديلات أجرتها هيئة سكك حديد مصر لمواعيد انطلاق قطارات الزقازيق المتجهة إلى القاهرة مرورا بـ 4 محطات رئيسية هى منيا القمح وشبلنجة وبنها والقاهرة هى:

قطار رقم 944 ينطلق من الزقازيق الساعة 6 وخمس دقائق صباحا ويصل القاهرة في 7 ونصف صباحا.

قطار رقم 964 ينطلق من الزقازيق الساعة 6 ونصف صباحا يصل القاهرة في تمام الساعة 8 صباحا.

قطار رقم 952 ينطلق من الزقازيق الساعة 8 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9 صباحا و50 دقيقة.

قطار 186 ينطلق من الزقازيق الساعة 11 يصل إلى القاهرة الساعة 12 و 45 دقيقة.

قطار رقم 954 ينطلق من الزقازيق الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة في تمام الساعة 3 و35 دقيقة عصرا.

قطار رقم 956 ينطلق من الزقازيق الساعة 3 ونصف عصرا يصل القاهرة الساعة 5 و 10 دقائق عصرا.

أسعار تذاكر القطار من القاهرة إلى الزقازيق


تبلغ المسافة بين محافظة القاهرة ومحافظة الشرقية 90 كليومتر لذلك حددت هيئة سكك حديد مصر أسعار التذاكر بينهما فئة الدرجة الأولى 30 جنيها، وفئة الدرجة الثانية 20 جنيها، حيث يستقل القطارات بمختلف مواعيدها يوميا آلاف الركاب ذهاب وعودة من الموظفين وطلاب الجامعات الذين اعتادوا على استخدام قطارات هيئة السكك الحديدية للسفر إلى القاهرة حتى يقضوا مصالحهم يوميا .

القطارات والإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا


تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تيسير حركة و مواعيد قطارات الزقازيق القاهرة بل وجميع القطارات خاصة في ظل  انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية حيث فرضت على مرتادي السفر بالقطارات الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس حيث يتم يوميا تحصيل الغرامات الفورية للمخالفين تعليمات ارتداء الكمامات الواقية في المواصلات العامة طبقا لقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للحد من انتشار الفيروس اللعين.

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