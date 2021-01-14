رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

أعلن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، تعيين المستشار أحمد عزت أحمد مناع، أمينا عاما للمجلس.وقال الجبالي إنه طبقا للائحة والدستور والقانون فإن من حق رئيس مجلس النواب تعيين أمين عام للمجلس وبناء على ما تم من اعتذار المستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق للمجلس، وموافقة هيئة مكتب المجلس على قبول تلك الاعتذارات فإنه تم تعيين المستشار أحمد عزت مناع أمنيًا عامًا للمجلس.وباشر الأمين العام الجديد مهام عمله ويشارك الآن في أعمال وفعاليات الجلسة العامة.