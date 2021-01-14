أسقف ملوي يترأس قداس عيد الختان

ترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف إيبارشية ملوي وانصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، اليوم، قداس عيد الختان بمقر الكنيسة المرقسية بمطاي، واتخذت الكنيسة القبطية خلال إقامة قداس عيد الختان عده إجراءات احترازية مشددة.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد الختان المجيد، وهو هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد، حسب وصية بالإنجيل.وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الاحتفال بعيد الختان، القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بإجراءات احترازية مشددة.وتعود قصة عيد الختان المجيد إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل، حين كان طفلًا في يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ.