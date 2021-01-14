«يوبيسوفت» تتعاون مع «لوكاس فيلم» لاقتباس لعبة من «ستار وورز»

أعلنت شركة "يوبيسوفت" الفرنسية لألعاب الفيديو، تعاونها مع استوديوهات "لوكاس فيلم" لابتكار لعبة جديدة في العالم المفتوح مستوحاة من عالم "ستار وورز".وقال إيف غيمو المؤسس المشارك لشركة "يوبيسوفت" ورئيسها التنفيذي في بيان "إن عالم ستار وورز الغني هو مصدر رائع لإلهام فرق العمل لدينا".ووصف الاتفاق على تطوير هذه اللعبة بأنه "بداية تعاون طويل الأمد مع ديزني ولوكاس فيلم غيمز".ومنذ استحواذ "ديزني" على "لوكاس فيلم" عام 2012، تم تكليف مطور الألعاب "إلكترونيك آرتس" باقتباس ألعاب فيديو من سلسلة "ستار وورز"، مما يشكّل فرصة جيدة لشركة "يوبيسوفت" التي شهدت أسهمها في بورصة باريس ارتفاعا بنسبة 5،46 في المئة.وقالت المجموعة الفرنسية إن المعلومات المتعلقة بتاريخ إصدار اللعبة ستعلن لاحقا، لكن المحلل شارل-لوي بلاناد من مجموعة "ميدكاب بارتنرز" توقع في تصريح لوكالة فرانس برس ألا تُطلَق قبل شتاء 2023 على أقرب تقدير.