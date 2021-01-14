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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:48 ص
السيسي
السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ ٢٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة، الموقعة في القاهرة بتاريخي ١١ و١٥ يونيو ٢٠٢٠.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ ١٥٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة في القاهرة بتاريخي ٢٢ و٢٣ يونيو ٢٠٢٠.

ونشرت الجريدة كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠.

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