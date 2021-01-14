غدًا.. انتهاء الفصل الدراسي الأول رسميًا

تنتهى الفترة الزمنية المخصصة للفصل الدراسى الأول لشرح مناهج الترم الأول من خلال التعليم عن بعد بدون محذوفات، غدًا الجمعة 15 يناير، وذلك بعد توقف الدراسة نهاية ديسمبر الماضى وتحويلها إلى نظام التعليم أون لاين خلال الفترة من 2 حتى 15 يناير الجارى.وأكدت الوزارة أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.وقالت إنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.وكان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت 2 يناير الجارى، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.